Performaces confirmadas no Grammy Latino 2024

Foi divulgada nesta segunda-feira (21) a lista de artistas que vão performar na 25ª edição do Grammy Latino. O evento acontecerá dia 14 de Novembro no Kaseya Center, em Miami, no estado norte-americano da Flórida.

Luis Fonsi, Carín León e Carlos Vives são os artistas que vão se apresentar, além de David Bisbal, Alejandro Fernández, Juan Luis Guerra, Elena Rose e Ela Taubert.

Artistas brasileiros ainda não apareceram na primeira lista divulgada pela academia, apesar de terem sido indicados à categoria geral. Anitta concorre ao prêmio de Gravação do Ano com “Mil Veces” e Xande de Pilares briga pelo troféu de Álbum do Ano com “Xande canta Caetano”.

