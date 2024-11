Pesquisa revela que 10% dos brasileiros ainda vão aos bancos pagar boletos Uma pesquisa do Instituo Ipsos, divulgada nesta terça-feira (22), revela como a digitalização e democratização do acesso transformam... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa do Instituo Ipsos, divulgada nesta terça-feira (22), revela como a digitalização e democratização do acesso transformam a forma como os brasileiros se relacionam com o dinheiro e os serviços financeiros. No Brasil, por exemplo, 26% dos jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) nunca fizeram um depósito no caixa eletrônico. Outros 16% jamais tiveram a experiência de ficar na fila do caixa de uma agência bancária e 14% não sabem o que é realizar um saque em cédulas.



Já entre a geração X (nascida entre 1965 e 1980), 24% nunca usaram um cartão de crédito virtual e 23% desconhecem como funciona uma carteira virtual. Entre os baby boomers (quem hoje tem mais de 60), a carteira virtual é algo inusitado para 48% e, o cartão de crédito virtual, para 47%.



A pesquisa contou com 1.800 participantes das gerações Z, millennials, X e baby boomers do Brasil, Colômbia e México. No caso da geração Z, o estudo se concentrou apenas em maiores de 18 anos, embora essa faixa etária inclua os que têm hoje entre 15 e 25 anos.



No Brasil, atualmente 66% fazem pagamentos pelos aplicativos da conta digital e 33% pelo internet banking. Aqueles que visitam agências para pagar boleto somam 10%. Dos entrevistados, 8% pagam contas pelo telefone e 7% pelo caixa eletrônico.



Também para consultar saldo e extratos os meios preferidos são os aplicativos (66%) e o internet banking (35%). Apenas 10% usam o caixa eletrônico, 9% visitam uma agência bancária para este fim e 7% fazem as consultas por telefone. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Pesquisa revela que 10% dos brasileiros ainda vão aos bancos pagar boletos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.