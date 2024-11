Petição a um parente: um guia abrangente sobre custos Assim como em qualquer solicitação de imigração, é muito importante considerar as despesas envolvidas no patrocínio de um membro da... Portal Correio|Do R7 15/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h08 ) twitter

Assim como em qualquer solicitação de imigração, é muito importante considerar as despesas envolvidas no patrocínio de um membro da família para a imigração dos EUA. Neste artigo, discutiremos os custos relacionados ao preenchimento do Formulário I-130 (Petição para Parente Estrangeiro), que é uma etapa importante no processo de imigração baseada na família, e também mencionaremos a renda mínima necessária para o patrocínio de um green card de casamento. Quanto custa peticionar um parente preenchendo o Formulário I-130? O custo mínimo para patrocinar um parente para imigração nos EUA é de $ 1.305. Todas as taxas do USCIS e do Departamento de Estado dos EUA não são reembolsáveis, mesmo que sua petição de imigração seja negada. Portanto, tanto os patrocinadores quanto os candidatos devem garantir que toda a papelada e informações fornecidas sejam precisas. Tenha em mente que todos os cônjuges patrocinados para residência permanente também devem apresentar um Formulário I-130A adicional , “Informações Complementares para Cônjuge Beneficiário”. Você deve esperar pagar outras despesas diversas, como obter cópias autenticadas de certidões de nascimento/casamento, tradução de documentos em outros idiomas além do inglês, tirar fotos para passaporte, etc. Outro item a ser discutido são as despesas relacionadas à viagem, caso uma entrevista tenha que ocorrer na embaixada ou consulado dos EUA em outra cidade, por exemplo. Custos adicionais a considerar Exame médico: antes da emissão do visto, o parente imigrante deve passar por um exame médico por um médico aprovado pelo governo dos EUA, que pode custar entre US$ 200 e US$ 600, dependendo do país.

Taxas de solicitação de visto: se seu parente estiver solicitando um visto de imigrante no exterior, taxas adicionais serão aplicadas, incluindo a taxa de solicitação de visto de imigrante, que normalmente fica em torno de US$ 325, e a taxa de declaração de sustento de US$ 120.

Se o requerente estiver fisicamente presente nos EUA , ele/ela também poderá solicitar o Documento de Autorização de Emprego ao mesmo tempo em que o Formulário I-485 , Pedido de Registro de Residência Permanente ou Ajuste de Status, for enviado ao USCIS. Quais são os requisitos de renda para o Green Card de casamento? A renda que o cônjuge patrocinador deve ganhar deve ser 125 por cento maior do que o nível de pobreza federal dos EUA para o número de pessoas na casa. A partir de 2024, a renda mínima para uma família de dois é de $ 25.550. A cada ano, essa renda mínima aumenta. Se a renda do cônjuge patrocinador não atender a esse requisito, há algumas alternativas disponíveis: Patrocinador conjunto: Outra pessoa, que também é um co-signatário, é um cidadão dos EUA ou um residente permanente dos EUA que ajudará a cumprir o requisito de renda. O patrocinador conjunto também deve atender aos requisitos de renda com base no tamanho de sua própria família. O patrocinador conjunto deve preencher um Formulário I-864 separado , Declaração de Suporte sob a Seção 213A do INA.

Usando Ativos: Se, por exemplo, o cônjuge patrocinador ganha abaixo do valor exigido, ele ou ela pode acabar usando o dinheiro da outra fonte para compor o valor exigido para atender ao requisito de renda. Esses ativos precisam ser significativos, geralmente cinco vezes a diferença entre a renda do patrocinador e aquele pequeno valor necessário para o projeto. Portanto, se você estiver informado e bem organizado, poderá concluir com sucesso o processo de imigração e ajudar seus parentes a se tornarem residentes permanentes legais dos Estados Unidos.