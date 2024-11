Petição-poema escrita pelo ex-governador Ronaldo Cunha Lima vai virar curta-metragem O filme, que está em fase de pós-produção, será exibido em festivais de cinema e em escolas de todo o Brasil, reforçando o legado cultural... Portal Correio|Do R7 01/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 01/11/2024 - 14h09 ) twitter

O filme, que está em fase de pós-produção, será exibido em festivais de cinema e em escolas de todo o Brasil, reforçando o legado cultural e poético da Paraíba. Os atores paraibanos Edvan Lima e Lucas Veloso se reuniram pela primeira vez nas telas para atuar no curta-metragem intitulado de "Habeas Pinho". Na trama, Lucas Veloso interpreta Ronaldo Cunha Lima e Edvan Lima dá vida ao jornalista Orlando Tejo, amigo pessoal do ex-governador. O curta destaca o episódio em que Cunha Lima redigiu um poema para pedir a devolução de um violão apreendido, mostrando a conexão entre justiça e cultura popular.