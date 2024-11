Pix terá limite de R$ 1.000 por dia em novos celulares A partir desta sexta-feira (1º), quem mudar de aparelho (computador ou celular) para acessar o Pix terá um limite de R$ 200 por transferência... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PIX (Foto: Marcello Casal / Agência Brasil) A partir desta sexta-feira (1º), quem mudar de aparelho (computador ou celular) para acessar o Pix terá um limite de R$ 200 por transferência ou de R$ 1.000 por dia até cadastrar o equipamento no banco. A exigência é válida apenas para dispositivos que nunca tenham sido usados para acessar o Pix. Para os aparelhos ativos e já cadastrados junto ao banco, nada muda.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), caberá ao banco enviar uma mensagem diretamente ao cliente por meio de seu aplicativo oficial, indicando os dados necessários e onde deve ser feito esse cadastro. Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, afirma que a medida é fruto de debate com o Banco Central para reduzir o número de fraudes. Com a nova regra, se a instituição detectar que o Pix está sendo acessado por um dispositivo diferente do utilizado pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix, a transação será limitada automaticamente. Faria afirma que o cliente deve ficar atento, não clicar em links, emails e em mensagens de WhatsApp ou SMS que solicitem dados pessoais e bancários. “Se você receber alguma mensagem fora dos canais oficiais de seu banco, ignore, porque provavelmente é um golpe”, diz. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Pix terá limite de R$ 1.000 por dia em novos celulares apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.