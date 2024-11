Pix terá novas regras a partir desta sexta-feira (1º); Saiba o que muda A partir desta sexta-feira (1º), o Banco Central vai implantar algumas mudanças para o pagamento por meio do Pix. Em setembro deste... Portal Correio|Do R7 31/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h28 ) twitter

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) A partir desta sexta-feira (1º), o Banco Central vai implantar algumas mudanças para o pagamento por meio do Pix. Em setembro deste ano, o serviço bateu recorde e superou pela primeira vez a marca de 227 milhões de transações em um dia. Entre a mudanças está o limite de transações de dispositivos não cadastrados. Será permitido transferir até R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia. A medida tem o objetivo de combater as fraudes. No entanto, os dispositivos não cadastrados terão que fazer o cadastro para fazerem transações acima de R$ 200. Outra novidade é que as instituições bancárias vão ter que consultar a base de dados do Banco Central para conferir se tem alguma anotação de fraude antes da transação ser autorizada. O que vem pela frente A expectativa é que, até o final do ano, o pagamento por Pix poderá ser feito por aproximação, através das carteiras digitais dos celulares. Já em junho do ano que vem deve ser implantado o pix automático, debitado direto da conta do banco.