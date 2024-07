PL: Campina Grande terá palanque conservador de olho em 2026 Na edição desta quarta-feira (24) da coluna “Ponto de Vista”, o apresentador do programa Correio Debate, da Rádio Correio 98 FM (Rede... Portal Correio|Do R7 24/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h03 ) ‌



Na edição desta quarta-feira (24) da coluna “Ponto de Vista”, o apresentador do programa Correio Debate, da Rádio Correio 98 FM (Rede Correio Sat) e colunista do Portal Correio, Lázaro Farias, comentou sobre a decisão do PL em retirar o apoio a reeleição de Bruno Cunha Lima, em Campina Grande.

Confira o texto completo da coluna clicando neste link.

O post PL: Campina Grande terá palanque conservador de olho em 2026 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.