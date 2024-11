PM apreende duas armas e frustra tentativa de assalto no José Américo Duas armas de fogo foram apreendidas durante reforço policial no bairro de José Américo, na manhã desta terça-feira (29), em João Pessoa... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h08 ) twitter

Duas armas de fogo foram apreendidas durante reforço policial no bairro de José Américo, na manhã desta terça-feira (29), em João Pessoa. Duas pessoas foram presas em duas ocorrências diferentes, a partir das abordagens dos policiais da 1ª Companhia de Polícia Rodoviária. O primeiro acusado estava com uma pistola, calibre .40. Já o segundo foi preso após uma tentativa de assalto, utilizando uma motocicleta e um revólver calibre 38. “São duas prisões importantes, que reforçam, ainda mais a segurança na região, e frustram novos delitos”, explicou o tenente Magno, comandante da CPRv. De acordo com o oficial, a participação da população foi fundamental, pois denunciou os crimes, orientando o policiamento. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post PM apreende duas armas e frustra tentativa de assalto no José Américo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.