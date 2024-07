Polícia apreende galos que seriam usados em rinhas em João Pessoa Cerca de 16 galos foram apreendidos durante uma abordagem policial na Via Oeste, no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa. A suspeita...

Animais foram encontrados com sinais de maus-tratos (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

Cerca de 16 galos foram apreendidos durante uma abordagem policial na Via Oeste, no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa. A suspeita é que os animais eram utilizados em rinhas.

De acordo com a delegada Emília Ferraz, as aves foram encontradas em sacolas com emblemas que indicavam a participação de combates, além de estarem mutiladas e com demais sinais de maus-tratos. Alguns utensílios como esporões de acrílico também foram encontrados no interior do veículo, evidenciando a participação dos galos em rinhas.

Os animais e o condutor do veículo, que se identificou como proprietário das aves foram conduzidos pelos policiais para dar procedimento a todos os procedimentos legais.

