Polícia Civil conclui investigação sobre homicídio de adolescente de 15 anos na Paraíba

A Polícia Civil concluiu, nessa quinta-feira (25), a investigação do caso envolvendo a morte da adolescente Maria Vitória, de 15 anos, em Monteiro, na Paraíba. A jovem foi assassinada pelo seu companheiro, Gilson Cruz, de 56 anos, no dia 14 de julho.

Gilson Cruz foi indiciado por diversos crimes, incluindo aqueles relacionados a outras vítimas. No entanto, os detalhes específicos sobre os delitos e as identidades das outras vítimas não foram divulgados, uma vez que o processo corre sob sigilo.

O Crime

No dia 14 de julho, a adolescente Maria Vitória, de 15 anos, foi mora a tiros pelo companheiro, Gilson da Cruz, de 56 anos, na cidade de Monteiro, na Paraíba. Segundo informações policiais, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas quando, em certo momento, começaram a discutir. Em um acesso de raiva, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima.

Após o homicídio, o suspeito fugiu. Ele foi preso foi preso após a placa do carro de ser localizada através do monitoramento de câmeras de trânsito pela Polícia Civil.

A Polícia Militar de Pernambuco conseguiu prender Gilson por volta das 17h, quando ele já estava em Brejo da Madre de Deus, município pernambucano.

De acordo com o site do Tribunal de Justiça da Paraíba, Gilson também teria agredido a própria filha, também adolescente na época, em junho de 2019, em Monteiro. Enquanto a menor dormia no quarto do pai, o suspeito chegou embriagado e passou a discutir com a menina.

