Polícia Militar apreende vinte máquinas de caça-níquel no bairro de Mangabeira, em João Pessoa Cerca de 20 máquinas de caça-níquel foram apreendidas, na noite desta quinta-feira (24) em uma residência no bairro de Mangabeira,... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 24/10/2024 - 19h08 ) twitter

Cerca de 20 máquinas de caça-níquel foram apreendidas, na noite desta quinta-feira (24) em uma residência no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Os equipamentos considerados ilegais, foram encontrados durante uma ronda realizada pela Força Regional. Ao passar por uma rua, os PMs’ identificaram uma movimentação atípica em uma residência, o que chamou a atenção dos militares. Ao entrar na casa, um homem de 76 anos confessou que era o dono das máquinas e foi detido. Ele foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel. A exploração de bingos e caça-níqueis é considerada contravenção penal denominada “jogo de azar”. Caso seja condenado, o suspeito pode pegar de três meses a um ano de prisão, além do pagamento de uma multa. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Polícia Militar apreende vinte máquinas de caça-níquel no bairro de Mangabeira, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.