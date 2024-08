Polícia prende três suspeitos de estupro contra menina de 13 anos, no Sertão paraibano

(Foto: Divulgação/ PCPB)

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, em flagrante, três homens, de 19, 21 e 22 anos, suspeitos de estupro contra uma garota de 13 anos. O crime ocorreu em Tavares, no Sertão paraibano.

As prisões foram realizadas por equipes plantonistas da delegacia de Princesa Isabel e de Água Branca.

De acordo com a Polícia Civil, os avós da vítima, acompanhados de representantes do o Conselho Tutelar do município de Tavares, registraram a ocorrência na delegacia. De imediato, as equipes policiais se dirigiram até os endereços dos suspeitos, prendendo todos eles em flagrante.

