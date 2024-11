Portal Correio |Do R7

Polícia prende trio suspeito de matar criança de seis anos em Patos A Polícia Civil prendeu na noite de quarta-feira (30) os três suspeitos do ataque a tiros que resultou na morte da criança de seis...

Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia (Imagem: Divulgação/ PCPB)

A Polícia Civil prendeu na noite de quarta-feira (30) os três suspeitos do ataque a tiros que resultou na morte da criança de seis anos em Patos, na Paraíba. A vítima identificada como Aylla Félix dos Santos e o adolescente João Pedro, de 17 anos, foram atingidos por diversos disparos.

O delegado Alex Amorim afirmou que os dois suspeitos de atirar contra as vítimas tentaram fugir da cidade, mas foram impedidos pelas forças policiais. O motorista que estava conduzindo o carro no momento do crime também foi preso.

O trio confessou o crime. A motivação, de acordo com os suspeitos, seria de que eles pensaram que o adolescente seria de uma facção da região e por isso atiraram, mesmo vendo a criança junto com o jovem. O carro utilizado na ação também foi apreendido.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Polícia prende trio suspeito de matar criança de seis anos em Patos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.