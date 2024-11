Polícia prende um dos suspeitos de participar do roubo à Cagepa A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participar do roubo à Estação Elevatória da Cagepa localizada em Gramame, no dia 30 de... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 06h48 (Atualizado em 05/11/2024 - 06h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um dos suspeitos de participar do roubo à Cagepa (Imagem: PCPB) A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participar do roubo à Estação Elevatória da Cagepa localizada em Gramame, no dia 30 de outubro. O homem foi preso na tarde de segunda-feira (5) no bairro Colinas do Sul. Ainda de acordo com a Polícia, cerca de oito pessoas participaram do roubo. Os demais suspeitos já foram identificados e as investigações continuam. O crime Os criminosos invadiram a Estação durante a noite da última quarta-feira (30) e roubaram cabos de aço responsáveis pelo funcionamento da Estação, que abastece grande parte da Região Metropolitana de João Pessoa. O crime resultou na falta d’água para cerca de 48 bairros de João Pessoa, além de todo o município de Cabedelo e Conde. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Polícia prende um dos suspeitos de participar do roubo à Cagepa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.