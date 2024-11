Policial do Rio Grande do Norte é baleado em tentativa de assalto em João Pessoa Um policial militar do Rio Grande do Norte foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de terça (29), no bairro José Américo... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 08h48 ) twitter

Policial Kelson Soares, de 48 anos (Imagem: Reprodução) Um policial militar do Rio Grande do Norte foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de terça (29), no bairro José Américo em João Pessoa. O homem identificado como Kelson Soares estava acompanhado da esposa, indo para a academia, quando foi abordado por uma dupla em uma moto. Criança morre em ataque a tiros na cidade de Patos, no Sertão O policial, que portava uma arma de fogo, reagiu ao assalto e foi atingido por um tiro na região próxima à coluna cervical. Ao ser atingido, o homem caiu no chão e a esposa dele pegou a arma e atirou contra um dos bandidos. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Após cometer a ação, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar da Paraíba conseguiu identificar e prender os dois suspeitos. O policial estava consciente e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma. De acordo com a unidade hospitalar, o estado de saúde do homem é estável. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Policial do Rio Grande do Norte é baleado em tentativa de assalto em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.