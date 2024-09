Policial Militar é atropelado durante abordagem, na Grande João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Um policial militar foi atropelado nessa quarta-feira (4) durante uma abordagem na cidade de Cabedelo, localizada na Região Metropolitana de João Pessoa. O caso ocorreu quando o suspeito, que estava pilotando uma moto roubada, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, jogando o veículo em cima do policial.

Segundo informações fornecidas pela polícia, a moto havia sido roubada no domingo (1º), no bairro Cabo Branco, em João Pessoa. O suspeito utilizava a moto roubada para cometer assaltos no bairro Bessa.

Uma denúncia levou a polícia a Cabedelo, onde o veículo roubado foi avistado. Durante a abordagem, o suspeito atropelou o policial, que foi socorrido e recebeu atendimento médico, sendo liberado em seguida.

O suspeito caiu da moto no momento da fuga e foi preso.

