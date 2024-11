Policial morre após ser atingido por carro em cruzamento de João Pessoa Um policial militar do Batalhão do Batalhão de Trânsito (BPTran) morreu nesta sexta-feira (18) durante uma colisão entre uma moto e... Portal Correio|Do R7 19/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 19/10/2024 - 09h28 ) twitter

Um policial militar do Batalhão do Batalhão de Trânsito (BPTran) morreu nesta sexta-feira (18) durante uma colisão entre uma moto e um carro. O acidente aconteceu em um cruzamento na avenida João Câncio, no bairro de Manaíra, em João Pessoa. O policial identificado como cabo Osvaldo, estava cruzando a avenida na motocicleta, quando foi atingido pelo motorista que não respeitou a placa de ‘PARE’. De acordo com as informações, o cabo estava atuando em uma operação quando foi atingido pelo carro do motorista, que desrespeitou a sinalização. O policial chegou a ser socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motorista foi preso no local do acidente e conduzido até a Central da Polícia Civil para prestar depoimentosao delegado. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Policial morre após ser atingido por carro em cruzamento de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.