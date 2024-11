Policial paraibano é suspeito de matar homem com deficiência mental em Pernambuco Um policial militar da Paraíba, identificado como Fernando, é suspeito de matar um homem com deficiência mental, na cidade de Serrita... Portal Correio|Do R7 14/10/2024 - 07h07 (Atualizado em 14/10/2024 - 07h07 ) twitter

Imagem de câmera de segurança mostra momento do suposto crime (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) Um policial militar da Paraíba, identificado como Fernando, é suspeito de matar um homem com deficiência mental, na cidade de Serrita, Sertão de Pernambuco. A vítima estava em uma praça do município quando foi abordada pelo policial, que desferiu um tapa na cabeça e um chute contra o homem, além do disparo da arma de fogo. Acidente no Retão de Manaíra deixa motociclista e pedestre mortos em João Pessoa A Polícia Civil de Pernambuco investiga a motivação do crime, mas de acordo com as investigações, a vítima estaria ameaçando o policial e seus familiares. O suspeito relatou que o tiro foi acidental e que não tinha intenções de matar a vítima. Pessoas próximas à vítima afirmam que ele tinha deficiência mental e possuía laudos médicos comprovando. O suspeito do crime não se apresentou à Delegacia Civil e segue foragido.