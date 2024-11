Ponte das três ruas é concluída e deve ser inaugurada em novembro

Portal Correio |Do R7

Ponte das Três Ruas será liberada em novembro (Foto: reprodução)

A nova ponte dos Bancários, que liga as ruas General Alfredo Floro Cantalice e Bancário Waldemar de Mesquita Accioly (Três Ruas) possui 80 metros de comprimento, 15 metros de altura e 25 metros de largura, com duas rotatórias em cada extremidade.

Os investimentos na obra superam R$ 15 milhões, e o objetivo é desafogar o trânsito da principal do Bancários para quem segue da região Sul para o centro da cidade.

A construção teve início em novembro de 2022 e tinha previsão de entrega em maio de 2024, no entanto, devido a período longo de chuvas as obras atrasaram.

As obras da nova ponte foram concluídas em outubro, mas só deve ser inaugurada em novembro, quando o trânsito no local será liberado. A ponte ganhará o nome de Serafim Rodriguez Martinez, em homenagem ao fundador e primeiro Diretor Geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) da Paraíba.

