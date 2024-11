Ponte das Três Ruas será inaugurada na tarde desta sexta-feira (1º) em João Pessoa O governador João Azevêdo vai inaugurar, nesta sexta-feira (1), a Ponte das Três Ruas, que se chamará “Engenheiro Serafim Rodriguez... Portal Correio|Do R7 01/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ponte das Três Ruas, no Bancários, em João Pessoa (Imagem: Reprodução/ @thiago_g_marques) O governador João Azevêdo vai inaugurar, nesta sexta-feira (1), a Ponte das Três Ruas, que se chamará “Engenheiro Serafim Rodriguez Martinez”. A solenidade está marcada para às 16h30, e conta com a presença do prefeito Cícero Lucena e demais autoridades. Os investimentos somam mais de R$ 15,4 milhões. A obra é em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, que fez a pavimentação e urbanização de toda a área próxima, criando o Parque das Três Ruas. Melhorias A Ponte das Três Ruas interliga o Campus I da Universidade Federal da Paraíba e o bairro dos Bancários, na Rua Tabelião Stanislau Eloy e Rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly. Além da ponte, foram construídas também duas rotatórias, uma na avenida por trás do Campus da Universidade Federal e outra nos Bancários, o que vai facilitar o tráfego normal de veículos nos dois sentidos e acabar com o engarrafamento nos horários de pico. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Ponte das Três Ruas será inaugurada na tarde desta sexta-feira (1º) em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.