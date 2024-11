Posse da advogada Anna Carla Lopes como desembargadora do TJPB tem data definida O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador João Benedito da Silva, se reuniu nesta quarta-feira (6) com a... Portal Correio|Do R7 06/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h28 ) twitter

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador João Benedito da Silva, se reuniu nesta quarta-feira (6) com a mais nova desembargadora do Poder Judiciário estadual, a advogada Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas. Eles definiram os últimos detalhes da posse da magistrada. A solenidade de posse ficou definida para a próxima terça-feira (12), às 15h, no Pleno do TJPB. Anna Carla Lopes é a primeira mulher a alcançar o cargo de desembargadora, pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB). Também ficou definido que, durante a posse, quem vai falar em nome no Ministério Público será o irmão da nova desembargadora do TJPB, o promotor de Justiça Davi Lopes. Já pela OAB-PB, a oradora será a irmã da magistrada, a advogada Ana Caroline Lopes. Assim, resta indicar o juiz que vai representar o Tribunal de Justiça da Paraíba, na Sessão Solene. “Estou muito feliz, realizada e satisfeita em poder compor a lista tríplice feita pelo Tribunal e de forma muito justa e coerente, esta Corte ratificou a vontade da categoria e me colocou em primeiro lugar na lista”, comentou Anna Carla Lopes. A nomeação da desembargadora foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, apesar do governador João Azevedo ter assinado o ato na terça. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp O post Posse da advogada Anna Carla Lopes como desembargadora do TJPB tem data definida apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.