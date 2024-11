Prazo de pagamento do IPVA placa final 0 com desconto, termina nesta quinta-feira (31) Termina nesta quinta-feira (31) o prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da placa com final... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h28 ) twitter

Proprietários de veículos pagam IPVA anualmente (Foto: Cristino Martins/Arquivo Agência Pará) Termina nesta quinta-feira (31) o prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da placa com final 0 na Paraíba, com desconto de 10%, Os contribuintes têm ainda outras duas opções para pagamento do tributo, mas desta vez sem o desconto. O parcelamento em três vezes, sendo a primeira com vencimento também até o dia 31 de outubro. A outra opção é o pagamento total do IPVA, sem desconto, que deve ser pago até o dia 30 de dezembro. Vencem ainda neste dia 31 de outubro, a 3ª parcela do IPVA da placa com final 8 dos contribuintes que dividiram em três vezes e a 2ª parcela dos proprietários da placa com final 9. Aqueles que não parcelaram o IPVA de veículos com placa final 8 deverão realizar o pagamento total do imposto, sem desconto, também até esta quinta-feira para evitar juros e multas. Pix A novidade neste mês é a adoção do sistema Pix para o recolhimento do IPVA. Para pagar no Pix, basta o contribuinte, no ato de emitir a guia, fazer a escolha pela modalidade no lado superior da guia à direita. Há ainda outras duas opções: DAR (Documento de Arrecadação) e Ficha de Compensação. Para emitir o boleto do IPVA, o proprietário precisa ter dados como CPF ou CNPJ (Pessoa Jurídica); número da placa do veículo e do Renavam. No ato de imprimir, aparecem duas opções: DAR (Documento de Arrecadação) ou Ficha de Compensação. Na opção DAR, o contribuinte somente pagará nas agências bancárias oficiais como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal, enquanto na opção Ficha de Compensação, o contribuinte poderá pagar em qualquer instituição bancária. Para emitir o boleto do IPVA, o proprietário precisa ter dados como CPF ou CNPJ (Pessoa Jurídica); número da placa do veículo e do Renavam. Isenções Além dos veículos acima de 15 anos (fabricação até o ano de 2008), os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas estão também isentos de pagar o IPVA neste ano de 2024. Tanto os veículos acima de 15 anos como as motocicletas de até 170 cilindradas terão isenções automáticas, ou seja, não precisarão requerer a isenção, pois o sistema da Sefaz-PB libera automaticamente. Contudo, os proprietários isentos precisarão pagar apenas o licenciamento no Detran-PB e a taxa de bombeiro. Dúvidas na emissão do IPVA podem ser resolvidas através do e-mail: gerencia.itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prazo de pagamento do IPVA placa final 0 com desconto, termina nesta quinta-feira (31) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.