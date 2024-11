Prazo para justificar ausência no segundo turno vai até 7 de janeiro Eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições, realizado nesse domingo (27), têm até o dia 7 de janeiro de... Portal Correio|Do R7 03/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições, realizado nesse domingo (27), têm até o dia 7 de janeiro de 2025 para justificar a ausência. Eleitores no exterior têm até 30 dias após o retorno ao país para justificar a ausência, caso esse retorno ocorra após o fim do prazo previsto no calendário eleitoral.###IMG-1### A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, do autoatendimento eleitoral ou do Formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição). Neste último caso, o documento deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado via postal à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Seja qual for a opção escolhida, a documentação que comprove o motivo da ausência deve ser anexada para análise da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa não for aceita, será preciso quitar o débito. Para quem não votou no primeiro turno, o prazo vai até 5 de dezembro. “Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual você não tenha comparecido por estar fora de seu domicílio eleitoral. Assim, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos de cada turno”, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prazo para justificar ausência no segundo turno vai até 7 de janeiro apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.