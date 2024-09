Preço do gás de cozinha deve ficar mais caro a partir desta segunda na Paraíba A partir desta segunda-feira (2), o preço do gás de cozinha terá um aumento de cerca de R$ 7,00. Segundo informações do Sindicato dos...

Botijão GLP de 13 kg fica cerca de R$ 7,00 mais caro (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A partir desta segunda-feira (2), o preço do gás de cozinha terá um aumento de cerca de R$ 7,00. Segundo informações do Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba (Sinregás), o aumento tem relação com os reajustes salariais dos funcionários do setor.

O botijão de gás 13 kg aumentará 7%, uma alta em torno de R$ 7,00 em comparação com os valores encontrados no mercado. A expectativa é a de que os preços cheguem em valores aproximados de R$ 107,00.

