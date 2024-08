O prefeito da cidade de João Dias (RN), Francisco Damião de Oliveira (também conhecido como Marcelo Oliveira), morreu em consequência de um atentado a tiros, sofrido na manhã desta terça-feira (27).

O pai de Marcelo, Sandi Alves de Oliveira, também estava no local e morreu na hora, após ser atingido com tiros na cabeça.

Já Marcelo, segundo uma nota da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, chegou a ser socorrido, mas teve sua morte confirmada no hospital da cidade de Catolé do Rocha (PB).

A Secretaria também esclareceu que reforçou o efetivo para efetuar buscas pelos suspeitos e investigar a motivação do crime.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Prefeito de João Dias (RN) é morto junto com o pai em atentado apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.