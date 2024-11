Prefeito de Patos transmite, oficialmente, o cargo ao vice-prefeito pelos próximos 20 dias O prefeito de Patos, Nabor Wanderley, realizou, na manhã desta terça-feira, 29, a cerimônia de transmissão de cargo ao vice-prefeito... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h08 ) twitter

O prefeito de Patos, Nabor Wanderley, realizou, na manhã desta terça-feira, 29, a cerimônia de transmissão de cargo ao vice-prefeito, Jacob Souto, que assume interinamente a Prefeitura por 21 dias. O momento ocorreu no gabinete do prefeito, no Estádio José Cavalcanti, e contou com a presença de boa parte dos vereadores da Casa Juvenal Lúcio de Sousa, secretários municipais e imprensa. “Serão 21 dias em que Jacob irá assumir o governo. Já estivemos reunidos e repassamos todas as obras para que ele possa dar continuidade sem nenhum tipo de problema. Jacob é muito presente no governo, sabe como as coisas estão acontecendo e não teremos nenhuma descontinuidade das ações administrativas”, disse o gestor. Na ocasião, Nabor ainda anunciou o pagamento de todos os servidores ativos e inativos para esta terça-feira, 29 de outubro. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeito de Patos transmite, oficialmente, o cargo ao vice-prefeito pelos próximos 20 dias apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.