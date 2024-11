Prefeito que disputa o segundo turno das eleições é alvo de atentado a tiros O prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), foi alvo de um atentado a tiros, na tarde... Portal Correio|Do R7 18/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h09 ) twitter

Foto: Divulgação O prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), foi alvo de um atentado a tiros, na tarde desta sexta-feira (18). Os disparos, provavelmente disparados por um fuzil, teriam atingido os ombros do gestor. O crime aconteceu enquanto Aprígio visitava bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. Ele se dirigia para uma entrevista coletiva, quando foi surpreendido pelos disparos em um veículo blindado. O prefeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento e depois transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein. O estado de saúde dele é estável. José Aprígio disputa o segundo turno das eleições contra o candidato Engenheiro Daniel (União). A Polícia segue investigando o caso.