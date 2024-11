Prefeitos e prefeitas terão palestras sobre parcerias com governos Os prefeitos e prefeitas eleitos em outubro desse ano terão a oportunidade de conhecer de perto as parcerias que os municípios podem... Portal Correio|Do R7 06/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h09 ) twitter

Os prefeitos e prefeitas eleitos em outubro desse ano terão a oportunidade de conhecer de perto as parcerias que os municípios podem firmar com os governos federal e estadual durante o encontro 'Novos Gestores Paraíba 2025-2028'. O principal objetivo do encontro que acontece nos dias 10, 11 e 12 desse mês, é oferecer um tutorial abrangente sobre todas as fases do processo de gestão dentro de uma prefeitura. Na programação do evento, os gestores terão no primeiro dia, segunda-feira (11), acesso a palestra da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal sobre as parcerias que fortalecem o Brasil. Ainda terão palestras promovidas por outros órgãos federais e estaduais. Também terão debates para discutir assuntos como: Crédito para o setor publico, arrecadação e pagamento de benefícios sociais; Fazer simples transforma: O case do Portal de Compras Públicas e suas soluções tecnológicas em licitações; Função pedagógica do Tribunal de Contas; O uso da inteligência artificial nos municípios e o impacto positivo causado no planejamento das contratações; Tecnologia e educação financeira a serviço do gestor público; e Transição para Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). No evento, os gestores terão acesso a um espaço dedicado aos estandes das empresas parceiras da Famup, organizado para facilitar o acesso dos prefeitos e prefeitas às soluções inovadoras voltadas para a gestão pública. Cada empresa parceira terá um estande personalizado, onde apresentará produtos, serviços e tecnologias que poderão otimizar as administrações municipais.