Prefeitura de Cabedelo entrega incentivos financeiros a empreendedores locais

A prefeitura de Cabedelo, realizou por meio do do Programa Desenvolver Cabedelo, a entrega de cheques no valor total de R$73.520,00 a 11 microempreendedores individuais (MEIs) da cidade, nesta quarta-feira (23), no Centro de Capacitação de Cabedelo.

O programa visa fomentar a economia local, dando suporte financeiro a micro e pequenos negócios, para fortalecer os diversos setores econômicos.

Os microempreendedores beneficiados, atuam em diversas áreas como cabeleireiro(a), serviços de alimentação (lanchonete e buffet), comércio varejista de roupas e acessórios, manutenção de refrigeradores, eletricista, entre outros serviços essenciais. O recurso busca impulsionar as oportunidades de emprego e renda.

O programa Desenvolver Cabedelo é parte de uma série de iniciativas da Prefeitura com o apoio das secretarias municipais e de parceiros institucionais.

