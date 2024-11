Prefeitura de João Pessoa apoia II Edição da Expo Favela e oferta cursos gratuitos de empreendedorismo A prefeitura de João Pessoa está apoiando a II Edição da Expo Favela e ofertando cursos de empreendedorismo gratuitos em duas comunidades... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 27/10/2024 - 10h08 ) twitter

A prefeitura de João Pessoa está apoiando a II Edição da Expo Favela e ofertando cursos de empreendedorismo gratuitos em duas comunidades da capital, por meio do programa Eu Posso Aprender, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). As inscrições devem ser feitas diretamente com a organização do evento. A realização será nos dias 29 na Favela da Citex e 30 nos Funcionários III. Os participantes poderão se capacitar sobre ‘Desenvolvendo a Visão Empreendedora’ e ‘Empreendedorismo: Como gerar minha própria renda’. Quem vai ministrar o curso no dia 29 é Lucas Meirelles e, no dia 30, é Sandra Carvalho. Ambos são servidores e professores do Eu Posso Aprender. “A participação da Sedest na II Edição da Expo Favela vem contribuir mais ainda com as periferias e o papel essencial que o empreendedorismo tem no desenvolvimento de cada local. Esse trabalho vem sendo realizado de forma perene em todo o ano, e agora temos a oportunidade de levar diretamente para os bairros uma capacitação de qualidade e que acredita no papel transformador das pessoas”, ressaltou o diretor de Qualificação e Projetos da Sedest, Dante Tomei. A Expo Favela Innovation é uma feira de negócios com empreendedores e startups da favela. O objetivo é dar visibilidade para estas iniciativas e, assim, promover um palco para este encontro com investidores que possam acelerar estes empreendimentos e gerar negócios, a partir das oportunidades que nascerão nos eventos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de João Pessoa apoia II Edição da Expo Favela e oferta cursos gratuitos de empreendedorismo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.