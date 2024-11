Prefeitura de João Pessoa entrega 4ª ‘USF do Futuro’ A Prefeitura de João Pessoa entregou, nesta sexta-feira (25), a Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada Colibris, com capacidade... Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h28 ) twitter

A Prefeitura de João Pessoa entregou, nesta sexta-feira (25), a Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada Colibris, com capacidade de atender 8 mil pessoas da região. Com um investimento de R$2,5 milhões, esta é a quarta unidade de saúde da família totalmente nova, de um total de 10 chamadas de 'USF do Futuro', que contam com uma equipe multiprofissional e mais tecnologia no atendimento. Localizada na Rua Fernando Torres, a USF possui duas equipes de saúde da família e deve iniciar o funcionamento a partir desta segunda-feira (28). "Mais uma unidade de saúde sendo entregue, construída do zero. É muito emocionante ver a alegria nos olhos da população e dos funcionários que almejam poder fazer o seu trabalho numa unidade nova, estruturada e organizada. Só temos que celebrar este novo momento da saúde, um momento de cuidado e atenção com o pessoense", falou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira. As novas unidades de saúde da família utilizam a telemedicina e marcação de consultas e exames por meio digital. Contando com a presença de uma equipe composta por clínico, pediatra, endocrinologista, ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, com uma estrutura mais moderna e completa no tocante ao atendimento em saúde.