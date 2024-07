Prefeitura de João Pessoa lança inscrição de comerciantes para a Festa das Neves

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), publicou edital com 385 vagas destinadas a comerciantes que desejem trabalhar na Festa das Neves 2024.

O evento ocorre entre os dias 27 de julho e 4 de agosto, no Parque Solon de Lucena, no Centro, e no dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, em Tambaú. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (19), a partir da página 3.



De acordo com o chamamento público, as inscrições devem ser realizadas através da plataforma 1Doc, endereçados ao setor “SEDURB-DCP – Divisão de Controle e Posturas” com o assunto “Ambulante – Festa das Neves 2024 – Lagoa” ou “Ambulante – Festa das Neves 2024 – Praia”, nos dias 22/07/2024 e 23/07/2024, ou presencialmente no edifício do Centro de Comercialização de Agricultura Familiar – Cecaf (1º andar – Divisão de Controle e Posturas – DCP) na Avenida Hilton Souto Maior, 1112 – José Américo, nas mesmas datas, das 8h às 14h.



Para efetuar a inscrição, os interessados devem apresentar Termo de compromisso conforme Anexos I, devidamente preenchida; cópia do RG e CPF; Cópia do comprovante atual de residência (até três meses) e Certidão Negativa de Débitos Municipais. A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos implicará na desclassificação do interessado.



De acordo com a Sedurb, no Polo Parque Solon de Lucena estão sendo oferecidas 270 vagas, enquanto no Polo Busto de Tamandaré, são 115 vagas.

Sorteio das áreas

O sorteio das áreas destinadas a cada comerciante inscrito deve ser realizado no dia 25 de julho, nas dependências da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), às 11h, de acordo com a atividade comercial exercida, para área pré-definida pela Sedurb, de acordo com os mapas dos eventos.

