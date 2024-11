Prefeitura de João Pessoa realiza 3ª edição da Remada Rosa A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), realizou nesta sexta... Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h08 ) twitter

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), realizou nesta sexta-feira (25), na praia do Bessa, a 3ª edição da Remada Rosa, em alusão a campanha de prevenção ao câncer de mama. A iniciativa teve a participação de associações de mulheres, profissionais da área de Saúde, Corpo de Bombeiros, além de apoiadores do Instituto Result e da Origens Vaa – Canoa Havaiana. “Hoje, durante o evento, tivemos aulas de 20 minutos, para que todas as mulheres tivessem a oportunidade de participar. Mas, em geral, ficamos uma hora no mar. É uma prática que chega a queimar até 700 calorias, mas a pessoa nem percebe, por estar imerso a um momento de prazer, em conexão com a natureza”, falou o capitão Carlos Tidy, instrutor da prática esportiva. A contadora Jocielen Fernandes, de 27 anos, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 25, compartilhou um depoimento de superação durante o evento. “Eu senti algo estranho na mama quando tinha 14 anos e, desde então, eu fazia acompanhamento médico. Quando completei 25 anos, o nódulo se tornou maligno”, conta. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de João Pessoa realiza 3ª edição da Remada Rosa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.