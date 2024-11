Prefeitura de Patos entrega 05 novos veículos e fortalece serviços prestados pelas secretarias municipais A prefeitura de Patos, entregou nesta manhã (23), novos cinco veículos que serão para a destinação das Secretarias de Desenvolvimento... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h28 ) twitter

A prefeitura de Patos, entregou nesta manhã (23), novos cinco veículos que serão para a destinação das Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Procon. Os carros 0km foram: um Fiat Titano, uma S10, um Citröen Nc3 e o Gol Já a pertencia ao Procon e será destinada para os serviços da secretaria de desenvolvimento social. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a frota de transportes do município e melhorar a prestação de serviços dos servidores públicos que integram a área para a população. João Pessoa é primeiro lugar no ranking de atendimentos da Sala do Empreendedor “São ações importantes e, nós temos procurado trabalhar para que todas as áreas da Prefeitura possam trabalhar bem oferecendo serviços essenciais à população. Vamos continuar investindo, não só em obra e infraestrutura ou aquisição de novos veículos, mas, principalmente, no cuidado que temos com o maior patrimônio que a Prefeitura tem que é o nosso povo”, enfatizou o prefeito Nabor Wanderley. A Secretaria de Educação também recebeu dois novos veículos: uma S10 que servirá para o transporte de material didático entre os almoxarifados da secretaria e as escolas, além de um Citröen Nc3 para apoio pedagógico. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de Patos entrega 05 novos veículos e fortalece serviços prestados pelas secretarias municipais apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.