Prefeitura de Patos realiza escuta com crianças sobre projeto de nova praça no bairro das Placas

A Prefeitura de Patos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e da Secretaria de Planejamento Urbano (SEPLAN), realizou uma escuta com crianças do bairro das Placas para entender suas ideias para a nova praça que será construída na comunidade. A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal com o Plano da Primeira Infância, que prioriza a participação infantil e a criação de espaços públicos que atendam às necessidades das crianças. O encontro aconteceu no próprio bairro e envolveu crianças que estavam brincando na localidade. Uma maquete com o mapa da área foi apresentada, e as crianças puderam escolher elementos que consideram importantes para a nova praça. Em seguida, foram incentivadas a expressar suas ideias por meio de desenhos, oferecendo à SEPLAN inspirações para compor o projeto final.