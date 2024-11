Prefeitura de Patos realiza segundo sorteio do IPTU Premiado 2024 A prefeitura de Patos realizou nesta segunda-feira (21), o segundo sorteio da campanha IPTU Premiado 2024, sorteando prêmios entre... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h49 ) twitter

A prefeitura de Patos realizou nesta segunda-feira (21), o segundo sorteio da campanha IPTU Premiado 2024, sorteando prêmios entre os contribuintes que aderiram à campanha. O sorteio foi aberto ao público e transmitido pelas redes oficiais da Prefeitura e teve como ganhadores Zeneide Pereira da Silva que levou uma moto Honda CG 160 Start e Glauzia Marques Campos que foi contemplada com um carro Fiat Mobi Like. "Uma sensação indescritível. Nunca ganhei nada na minha vida, a não ser pelo meu suor de ter que ralar e conquistar as minhas coisas", falou Glauzia Marques. O vice-prefeito de Patos, Jacob Souto, ressaltou que os sorteios têm incentivado a população para que pague seus tributos e assim, tenha retorno com ações. O valor arrecadado no IPTU volta para a população com compra de equipamentos, reforma de escolas, conserto de galeria, aquisição de veículos, limpeza pública, calçamento, pagamento do servidor.