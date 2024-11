Prefeitura de Santa Rita realiza carreta da mulher durante Outubro Rosa A prefeitura de Santa Rita traz para a cidade a carreta da mulher, com serviços de saúde voltados à população feminina durante o mês... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 24/10/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Santa Rita traz para a cidade a carreta da mulher, com serviços de saúde voltados à população feminina durante o mês de outubro. A carreta rosa, é equipada com tecnologia médica de ponta destinada à prevenção e combate ao câncer de mama e colo do útero. A unidade móvel está localizada em frente ao centro de saúde da mulher, no bairro de Tibiri. A iniciativa tem objetivo de ampliar a área de alcance para que possa atender um número maior de mulheres do município para garantir o acesso a exames preventivos e diagnósticos avançados, contribuindo para um cuidado integral e contínuo. Tecnologia A carreta conta com tecnologia avançada, incluindo uma sala de ginecologia com colposcópio, sala de mamografia com equipamentos avançados e uma sala de mastologia. Entre os serviços oferecidos estão exames preventivos e consultas especializadas, como mastologia, ginecologia e ultrassonografia, atendendo às diversas necessidades das mulheres. PBTur capacita agentes de viagens da Operadora Trend em Fortaleza Serviços disponíveis Os atendimentos acontecem de segunda a sexta durante o turno da manhã e tarde com oferta de serviços essenciais tanto por demanda espontânea quanto por agendamento: Demanda espontânea: Assistente social, enfermeira e planejamento reprodutivo. Agendamento sem necessidade de encaminhamento: Mastologista, psicóloga e nutricionista. Agendamento com encaminhamento médico: Ginecologista, ultrassom (mama, transvaginal e obstétrica), colposcopia e pré-natal de alto risco. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de Santa Rita realiza carreta da mulher durante Outubro Rosa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.