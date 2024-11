Prefeitura do Sertão paraibano abre concurso com salários de até R$ 18 mil Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Olinda, no Sertão da Paraíba. São oferecidas 91 vagas com... Portal Correio|Do R7 16/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h08 ) twitter

(Foto: Imagem ilustrativa/Freepik) Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Olinda, no Sertão da Paraíba. São oferecidas 91 vagas com salários que variam entre R$ 1.412,00 e R$ 18 mil. As oportunidades estão distribuídas em 27 cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de novembro por meio do site da Funvapi, banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade do cargo escolhido, sendo R$ 70 para nível fundamental; R$ 80 para nível médio, R$ 100 para nível superior; e R$ 120 para médico. As provas serão aplicadas em 1º de dezembro no turnos da manhã (08h às 12h) e da tarde (14h às 18h). Além das avaliação objetiva, também será feita a prova de títulos para os os cargos de professores. O resultado está previsto para ser divulgado 23 de dezembro. Confira todas as vagas disponíveis auxiliar de serviços gerais

agente de vigilância

auxiliar de consultório dentário

atendente de farmácia

condutor de veículo de urgência

carpinteiro

digitador

enfermeiro

engenheiro civil

gari

monitor de creche

motorista

mecânico

médico plantonista

médico psf

nutricionista

odontólogo

psicólogo

professor do ensino infantil e fundamental I (zona rural e urbana)

professor de ensino fundamental II – ciências

pedagogo escolar

recepcionista

técnico administrativo

técnico em enfermagem

técnico em informática

terapeuta ocupacional

tratorista