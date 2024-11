Presidente da Petrobras se diz ‘satisfeita’ com preços dos combustíveis no país A presidenta da Petrobrás, Magda Chambriand disse que está satisfeita com os preços dos combustíveis da companhia. A declaração foi... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h29 ) twitter

Foto: Fernando Frazão A presidenta da Petrobrás, Magda Chambriand disse que está satisfeita com os preços dos combustíveis da companhia. A declaração foi dada durante uma entrevista concedida ao canal CNN. “Esse preço nós consideramos um preço justo para a sociedade. Quando a gente olha de 1º de janeiro de 2023 até hoje, todos os combustíveis vendidos pela Petrobras têm preços menores”, disse. Segundo Magda, a atual fórmula utilizada para diminuir os preços dos combustíveis não pode ser detalhada. “Essa dúvida tem que persistir. Ninguém conta para o concorrente como faz o seu preço. A hora em que vocês descobrirem como é que eu faço meu preço, eu tenho que ser mandada embora. Isso é uma prerrogativa da companhia”. Gasolina em João Pessoa A última pesquisa do Procon-JP encontrou apontou que o menor preço da gasolina pode ser encontrado a R$ 5,58 e o maior é de R$ 6,09 em sete postos. O álcool apresentou aumento de preço e está sendo vendido, em média, a R$ 4,25. Já o diesel comum vem mantendo o menor preço há seis semanas e está sendo encontrado a R$ 5,49. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp O post Presidente da Petrobras se diz ‘satisfeita’ com preços dos combustíveis no país apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.