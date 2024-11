Presidente do Sindalcool-PB e Hugo Motta discutem avanços do etanol em conferência internacional Edmundo Barbosa, presidente do Sindalcool-PB, e o deputado federal Hugo Motta (Republicanos) estiveram na 24ª Conferência Internacional... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edmundo Barbosa, presidente do Sindalcool-PB, e o deputado federal Hugo Motta (Republicanos) estiveram na 24ª Conferência Internacional DATAGRO sobre Açúcar e Etanol, em São Paulo. O político paraibano é integrante da Frente Parlamentar do Etanol e destacou a importância da produção de biocombustíveis, bioeletricidade e do futuro uso de combustível sustentável de aviação. “O Brasil hoje discute de igual para igual com qualquer país sobre a transição energética”, afirmou Hugo. Este conteúdo é de responsabilidade do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba O post Presidente do Sindalcool-PB e Hugo Motta discutem avanços do etanol em conferência internacional apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.