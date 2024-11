Presidente do TRE-PB fala sobre a previsão do término da apuração A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Agamenildes Dias, falou com a imprensa na abertura da votação... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Agamenildes Dias, falou com a imprensa na abertura da votação. Ela detalhou que a expectativa é de que os resultados sejam divulgados até às 19h. “O planejamento nós temos, não só pela agilidade, mas sobretudo pela segurança e transparência desse processo. Temos o planejamento de até às 19h (término da apuração)”. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Presidente do TRE-PB fala sobre a previsão do término da apuração apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.