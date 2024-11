Preso sob custódia agride policial penal e foge do Trauminha, em Mangabeira Um preso que estava sob custódia no Complexo Hospitalar de Mangabeira (Trauminha) fugiu após agredir um policial, na tarde desta sexta... Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h48 ) twitter

Trauminha de Mangabeira (Foto: Divulgação/Secom-JP) Um preso que estava sob custódia no Complexo Hospitalar de Mangabeira (Trauminha) fugiu após agredir um policial, na tarde desta sexta-feira (25). De acordo com o diretor-geral da unidade hospitalar, Alexandre César, o policial penal estava indo entregar um almoço na cela, quando teve a sua arma roubada pelo suspeito. Ele foi ferido com uma coronhada na cabeça e o estado de saúde dele é regular. Após ferir o policial, o criminoso saiu do hospital e rendeu um motorista utilizando a arma de fogo. Ele entrou no carro e fugiu. A Polícia Militar está em busca do suspeito, utilizando inclusive o helicóptero Acauã, que está sobrevoando a Zona Sul da cidade. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Preso sob custódia agride policial penal e foge do Trauminha, em Mangabeira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.