Preso suspeitos de ataque a tiros que deixou duas mulheres feridas (Foto: Reprodução / TV Correio)

Dois homens foram presos nessa terça-feira (16) sob suspeita de envolvimento em um ataque que resultou em duas mulheres baleadas no bairro de Gramame, em João Pessoa.

Segundo informações da Polícia Militar, um trabalho de inteligência levou à descoberta de que o veículo utilizado no crime estava escondido em uma garagem de um prédio no bairro Mangabeira. O proprietário do apartamento afirmou que estava guardando o carro a pedido de um amigo.

Dentro do veículo, foram encontrados dinheiro em espécie, celulares, drogas, uma balança de precisão e pinos utilizados para substâncias similares à cocaína. Os três suspeitos foram conduzidos para a Central de Polícia, onde dois deles permaneceram presos. O terceiro suspeito foi liberado após assinar um termo circunstancial e deverá responder ao processo em liberdade.

Relembre o caso

No dia 12 de julho, duas mulheres foram baleadas durante um ataque a tiros, no bairro de Gramame, em João Pessoa.

Aline Herculano da Silva Santos, de 22 anos, e Ana Lucrécia Lopes da Costa, de 28 anos foram baleadas e transferidas por um carro particular para o Hospital de Trauma. O estado de saúde delas é grave.

De acordo com o delegado Diego Garcia, a principal motivação do crime seria a disputa de facções criminosas na região. Uma investigação paralela está sendo conduzia para apurar este caso.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Presos suspeitos de ataque a tiros que deixou duas mulheres feridas, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.