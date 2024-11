PRF reforça fiscalização e restringe tráfego de veículos pesados no feriadão; veja regras A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba iniciou, nesta quinta-feira (14), a Operação Proclamação da República 2024. Com foco... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h29 ) twitter

Foto: Divulgação/PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba iniciou, nesta quinta-feira (14), a Operação Proclamação da República 2024. Com foco na segurança viária, a ação intensifica a fiscalização do uso do cinto de segurança em todas as rodovias federais do estado. A iniciativa busca conscientizar os condutores e passageiros sobre a importância desse equipamento para a prevenção de ferimentos graves em caso de acidentes e se estende até o domingo (17). Cuidados O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo e é fundamental para garantir a segurança de todos. Em caso de colisão ou capotamento, o cinto impede que as pessoas sejam arremessadas para fora do veículo ou contra objetos internos, reduzindo significativamente o risco de lesões graves, como as de coluna. Multas A desobediência à norma é uma infração de trânsito grave. A penalidade é uma multa de R$ 195,23 e a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo é retido até que o condutor e os passageiros coloquem o cinto. Tecnologia Para tornar a fiscalização ainda mais eficiente, a PRF está utilizando câmeras de videomonitoramento, capazes de identificar infrações como o não uso do cinto de segurança e o uso do celular ao volante. As imagens capturadas pelas câmeras são analisadas em tempo real, permitindo que os policiais rodoviários federais atuem de forma mais rápida e precisa. Restrições de tráfego Durante a operação, haverá restrições de tráfego para veículos com dimensões ou peso superiores aos limites estabelecidos por lei, em determinados horários. As restrições são exclusivas para rodovias federais de pista simples. A medida visa garantir a segurança dos usuários das rodovias e evitar acidentes. A proibição é referente ao trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos, cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares: Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total: 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas. 14/11/2024 – quinta-feira -16:00 às 22:00

15/11/2024 – sexta-feira – 06:00 às 12:00

17/11/2024 – domingo – 16:00 às 22:00 Viagem segura A PRF orienta os condutores a adotarem algumas medidas para garantir uma viagem segura:



Revisão do veículo: Verifique os pneus, freios, luzes e outros itens de segurança.

Documentação em dia: Mantenha todos os documentos do veículo e do condutor em ordem.

Uso do cinto de segurança: Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive as crianças.

Respeito à sinalização: Siga as placas e obedeça aos limites de velocidade.

Distância segura: Mantenha uma distância segura do veículo da frente.

Não dirija sob efeito de álcool: O álcool é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Em caso de emergências, ligue 191.