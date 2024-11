Primeiro Dia do Enem 2024: Tudo o que Você Precisa Saber O primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 será neste domingo, 3 de novembro. Nessa etapa, os candidatos enfrentarão... Portal Correio|Do R7 02/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 02/11/2024 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enem 2024 teve mais de 5 milhões de inscritos (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 será neste domingo, 3 de novembro. Nessa etapa, os candidatos enfrentarão 90 questões sendo 45 de Linguagens e Códigos, 45 de Ciências Humanas e uma redação dissertativa-argumentativa. Horários do Primeiro Dia do Enem Para garantir um bom dia de prova aos participantes, o Enem segue um cronograma rigoroso. Veja os horários: Abertura dos portões : 12h

: 12h Fechamento dos portões : 13h (não será permitida a entrada após esse horário)

: 13h (não será permitida a entrada após esse horário) Início da prova : 13h30

: 13h30 Saída permitida a partir de : 15h30

: 15h30 Encerramento da prova: 19h Horários Especiais para Públicos Específicos: Participantes com tempo adicional : até 20h

: até 20h Participantes da videoprova em Libras: até 21h O que Pode Ser Levado ao Enem, mas Precisa Ser Vistoriado Lanches e água : para consumo durante a prova.

: para consumo durante a prova. Medicamentos : essenciais para uso pessoal.

: essenciais para uso pessoal. Artigos religiosos : como véu, quipá, entre outros itens de vestimenta religiosa.

: como véu, quipá, entre outros itens de vestimenta religiosa. Materiais de apoio para necessidades específicas: como máquina de escrever em braile, óculos especiais, entre outros recursos. Conteúdo da Prova no Primeiro Dia No primeiro dia do Enem, os candidatos responderão a: 45 questões de Linguagens e Códigos : incluindo língua portuguesa, literatura e língua estrangeira moderna (espanhol ou inglês).

: incluindo língua portuguesa, literatura e língua estrangeira moderna (espanhol ou inglês). 45 questões de Ciências Humanas : cobrindo história, geografia, sociologia e filosofia.

: cobrindo história, geografia, sociologia e filosofia. Redação dissertativa-argumentativa: avaliação essencial que exige capacidade de argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Primeiro Dia do Enem 2024: Tudo o que Você Precisa Saber apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.