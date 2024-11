Primeiro trecho do Eixo Norte da Transposição deve ser entregue em novembro, diz governo O Governo Federal iniciou os testes do primeiro trecho do Ramal do Apodi, nesta terça-feira (22), em Cajazeiras, no sertão da Paraíba...

O Governo Federal iniciou os testes do primeiro trecho do Ramal do Apodi, nesta terça-feira (22), em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. A água do Rio São Francisco saiu da Barragem de Caiçara e percorreu até o Rápido Arruído, com o objetivo de verificar se as estruturas recém construídas estão funcionando adequadamente.

Com extensão de 115,5 km, o ramal se desenvolve pela Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, alcançando o reservatório da Barragem Angicos, situada no município de José da Penha. No total, 54 cidades serão atendidas, alcançando uma população de aproximadamente 750 mil pessoas.

“O primeiro trecho, que entrou em fase de testes, está 100% concluído e será entregue em novembro deste ano”, destacou o secretário Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira.

O Ramal do Apodi encontra-se em execução tendo alcançado avanço físico de cerca de 65% das obras totais e com o investimento previsto de aproximadamente R$ 1,7 bilhão pelo Governo Federal.

