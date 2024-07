‌



A+

A-

Foto: Divulgação/Energisa O Procon-JP notificou a Energisa Paraíba, na tarde desta terça-feira (16), para justificara a cobrança de um imposto atrasado nas contas residenciais sem o devido aviso prévio. A cobrança afeta os consumidores que tem redes de transmissão de energia solar. Segundo o órgão, a concessionária não comunicou aos órgãos de fiscalização, proteção e defesa do consumidor, sobre a cobrança. A empresa tem um prazo de 24 horas para oferecer alguma resposta. Entenda A Energisa deixou de cobrar, desde 2017, uma taxa referente ao uso da rede de distribuição de energia para consumidores que utilizam energia solar. Após reconhecer o erro junto à Fazenda Estadual, e realizar o pagamento, está repassando a quantia devida aos consumidores, mas sem as informações dos detalhes do que está sendo pago, a forma de pagamento e/ou parcelamento. O que diz a Energisa Em nota enviada ao Portal Correio, a Energisa esclarece que a fatura se refere a cobrança retroativa do ICMS para clientes com Geração Distribuída na Paraíba, relativo ao período de Setembro/2017 a Dezembro/2021, conforme estabelecido em decreto estadual. Informa ainda que os clientes envolvidos foram devidamente informados acerca do tema e dos respectivos valores tributados. Resposta da Sefaz-PB Já a Secretaria Estadual da Fazenda esclarece que não tem qualquer responsabilidade sobre essa nova cobrança retroativa aos contribuintes paraibanos com redes de transmissão sobre a geração de energia solar, pois não realizou qualquer alteração na legislação sobre o setor. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Procon-JP notifica Energisa por cobrança de imposto atrasado nas contas de luz sem aviso prévio apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.