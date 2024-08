Portal Correio |Do R7

Procon-PB realiza Mutirão de Renegociação de Dívidas em João Pessoa A Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) realiza a partir desta segunda-feira (26), o 83º Mutirão de...

Sede do Procon-PB em João Pessoa (Foto: Divulgação/ GOV-PB)

A Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) realiza a partir desta segunda-feira (26), o 83º Mutirão de Renegociação de Dívidas, em João Pessoa. O Mutirão é uma parceria entre o Procon-PB e as empresas Cagepa, Energisa, escolas particulares, empresas de telefonia, TVs por assinatura e Nupemec-TJPB.

O evento acontece até a próxima sexta-feira (30), das 8h às 16h30, com entregas de fichas até as 14h, na sede da Autarquia, na Av. Almirante Barroso, n° 693, no Centro de João Pessoa.

De acordo com a superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana, o Mutirão ajuda o consumidor a quitar as dívidas em ‘condições diferenciadas’. Para participar, é preciso levar os documentos pessoais e os documentos que comprovem a dívida.

Os consumidores que participarem do 83º Mutirão serão agraciados com serviços estéticos do Senac, de forma totalmente gratuita, como cortes de cabelo e escovação e também consulta ao SPC/Serasa.

Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp (83) 98618-8330, ou disque 151 gratuito. Se preferir, visite o site www.procon.pb.gov.br ou as redes sociais: @proconpb.

