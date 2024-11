Procon-PB realiza mutirão de renegociações de Dívidas em Guarabira O Governo da Paraíba, por meio do Procon-PB, realiza o 85º Mutirão de Renegociação de Dívidas na cidade de Guarabira, uma oportunidade... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h09 ) twitter

Sede do Procon-PB em João Pessoa (Foto: Divulgação/ GOV-PB) O Governo da Paraíba, por meio do Procon-PB, realiza o 85º Mutirão de Renegociação de Dívidas na cidade de Guarabira, uma oportunidade para o público quitar suas pendências financeiras. O evento vai ocorrer no Ginásio da Escola Estadual de Ensino Fundamental José Soares de Carvalho, durante o dia 29 até 31 de outubro, das 8h às 16h30, com entrega de fichas até as 15h. Para serem atendidos, os consumidores devem comparecer com RG, CPF, comprovante de residência e toda documentação relacionada à dívida que desejam renegociar. Durante o evento, os consumidores terão a oportunidade de renegociar suas dívidas em condições especiais, permitindo que recuperem seu poder de compra e voltem ao mercado de consumo. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Procon-PB realiza mutirão de renegociações de Dívidas em Guarabira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.