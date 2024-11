Programa Espaço Cultural destaca ‘lado b’ de Zé Ramalho O programa espaço cultural celebra “O lado B” do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho, nesta quinta-feira (24). Contará com músicas... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h09 ) twitter

O programa espaço cultural celebra “O lado B” do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho, nesta quinta-feira (24). Contará com músicas do começo de sua carreira. O cantor com mais de 50 anos de carreira, tem diversas músicas famosas como ‘Avohai’ e ‘Admirável gado novo’. A programação promete trazer as músicas que marcaram o início de sua carreira e ‘Jacarepaguá blues’ e ‘Adeus, segunda-feira cinzenta’ são algumas que vão estar presentes além de ‘Nas paredes da pedra encantada’ e canções do show ‘Atlântida’, somente apresentado em maio de 1974 Nos demais blocos o programa vai mostrar a apresentação de Zé Ramalho ao lado da Orquestra Sinfônica da Paraíba, com regência do maestro Luiz Carlos Durier. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Programa Espaço Cultural destaca ‘lado b’ de Zé Ramalho apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.